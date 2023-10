(Di sabato 7 ottobre 2023) Washington, 7 ott. (Adnkronos) - Ildisi riunirà domani a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele. Lo ha reso noto il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric, aggiungendo che il segretario generale Antonio Guterres ha condannato gli attacchi di Hamas e ha sollecitato "tutti gli sforzi diplomatici per evitare una escalation". "Il Segretario Generale - ha aggiunto Dujarric - è profondamente preoccupato per la popolazione civile e sollecita la massima moderazione. I civili devono essere rispettati e protetti in ogni momento in conformità con il diritto umanitario internazionale".

Alla riunione hanno partecipato i ministri degli Esteri Antonio Tajani, dell'Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla presidenza delAlfredo Mantovano,...Hanno partecipato i ministri degli Esteri Antonio Tajani, dell'Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla presidenza delAlfredo Mantovano, i vertici ...

**Mo: Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce domani** Gazzetta di Modena

Mo: riunione a P.Chigi con Meloni, 'governo segue in stretto collegamento con Ue e alleati' La Gazzetta del Mezzogiorno

Rom, 7 ott. (Adnkronos) - "Si è svolta oggi una riunione presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sulla drammatica situazione in corso in Israele, che è stato oggetto di u ...Roma, 7 ott. (Adnkronos) - “Condanniamo fermamente l’attacco perpetrato da Hamas in Israele. Questa azione, che ha preso di mira civili innocenti, non solo non fa giustizia alla causa palestinese, ma ...