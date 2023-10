Mo | ambasciatore Israele | ' è guerra e andrà avanti fino a cessazione minaccia terroristica'

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo siamo all'inizio di una nuova. Lo ha detto il nostro premier dopo l'attacco di Hamas di stamattina. Non è un'operazione, ma una, efinché non avremo rimosso lacontro i nostri civili". Lo ha detto al Tg1 l'israeliano in Italia Alon Bar, commentando gli attacchi di Hamas contro. "Avevamo segnali di tensione crescente, ma abbiamo sottovalutato Hamas - ammette l'ambascitore - E' una lezione: mai sottovalutare il tuo nemico. Non so se sia una strategia per sabotare l'avvicinamento frae Arabia Saudita. Hamas è un'organizzazioneche vuole solo uccidere più israeliani possibile". Negli attacchi, ...

Così Globalist raccontava quell'evento: Tutto è pronto per il grande evento internazionale. Gerusalemme, capitale di "Visegrad 2". I sovranisti non ...

L'exisraeliano in Italia: "In proporzione ci sono più vittime dell'11 settembre, timore per un secondo fronte a nord" Per l'attacco a"Hamas pagherà un enorme, enorme prezzo", questa "...L'd'Italia inSergio Barbanti ha sottolineato da Cernobbio che tutti gli italiani instanno bene, mentre la Farnesina, con il Consolato Generale e l'Unità di crisi, è in ...

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Israele taglia energia elettrica a Gaza - Israele taglia energia elettrica a Gaza RaiNews

Hamas lancia attacco contro Israele: almeno 40 morti, 740 feriti. Possibili ostaggi tra i civili. ... Il Sole 24 ORE

Israele attaccata da Hamas ed anche l'Italia alza la vigilanza sugli obiettivi israeliani presenti nel nostro paese, con Roma dove è scattata l'attenzione massima sul ghetto ebraico, sulla sinagoga e ...con la Sinagoga in primo piano e poi l’ambasciata e le altre residenze diplomatiche. – Dopo l’attacco di Hamas in Israele è stata innalzata anche in Italia la vigilanza su obiettivi sensibili ...