Mo | Abodi | ' non risultano eventi sportivi programmati in Israele'

(Di sabato 7 ottobre 2023) Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - "Al momento non mi risulta che ci siano"ina breve e che potrebbero essere a rischio dopo gli ultimi attacchi. Lo ha detto il ministro dello Sport Andreaa margine della convention di Fratelli d'Italia a Brucoli (Siracusa). "Mi risulta che ci siano presenze italiane collegate alle nostre attività per la parte giovanile ma mi sembra che tutto prosegua per il meglio. La Farnesina che sovrintende tutte le attività di monitoraggio degli italiani ma dal punto di vista sportivo per il momento non ho segnali", ha detto.

Le parole di Andrea Abodi , Ministro per lo Sport, sulla scelta della Roma di avere uno sponsor dell’Arabia saudita Andrea Abodi , Ministro per lo ...

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - "Non c'è una guerra tra governo e magistratura, per definizione". "Tra poteri dello Stato non ci può essere ...

Le parole di Andrea, Ministro per lo Sport, sulla scelta della Roma di avere uno sponsor dell'Arabia Saudita Andrea, Ministro per lo Sport, ha parlato al Corriere dello Sport del nuovo sponsor della Roma che sta facendo molto discutere. Il club è infatti criticato per la pubblicità verso l'Arabia Saudita. ...Esordio per Carlos Alcaraz • Jannik Sinnerabbassa la guardia: 'Sono concentrato. Sarà difficile contro Giron' • 'A volte si deve dire no': Andreainterviene sul caso Jannik ...

Ultimo'ora: Mo: Abodi, 'non risultano eventi sportivi programmati in ... La Svolta

Abodi e lo sponsor della Roma: "Avrei fatto lo stesso" Corriere dello Sport

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - "E' drammatico" quello che sta succedendo in Israele "in una terra secondo me martoriata da troppo tempo e che dovrebbe trovare una pace definitiva e invece no ...(Adnkronos) – “Al momento non mi risulta che ci siano” eventi sportivi programmati in Israele a breve e che potrebbero essere a rischio dopo gli ultimi attacchi. Lo ha detto il ministro dello Sport ...