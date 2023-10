Miss Italia | Jennifer Cavalletti è la prima ragazza autistica a partecipare al concorso

Vogliono dire basta, vogliono che si fermi. Che cessi di esistere. Un 'No' gigante alla violenza contro le donne. Questa ...

Un flash mob per dire no all’unisono alla Violenza contro le donne : questa mattina all’alba le 220 prefinaliste di Miss Italia si sono radunate ...

Il Carroccio contro la giudice apparsa in un video durante un corteo contro il divieto di sbarco dei migranti sulla Diciotti. E Bonelli fa un ...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Io spero che i tempi non siano maturi per fare il sindaco d'Italia perché è sbagliato. Innanzitutto perché non c'è ...