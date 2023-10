Ministero della sanità palestinese | ' 198 morti a Gaza'

Il Governo di sinistra del presidente brasiliano Lula è nella bufera mediatica dopo l’esibizione “ erotica ”, andata in scena durante un evento ...

Il ministero della Salute guidato da Orazio Schillaci si costituirà in giudizio contro la decisione del Tar che ha dato via libera alla vendita di ...

"In relazione al Decreto del TAR del Lazio, Sezione Terza quater, del 4 ottobre 2023, con il quale è stato sospeso in via cautelare il Decreto del ...