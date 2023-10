Le immagini mostrano ientrare in territorio israeliano con deltaplani . "Un certo numero di terroristi sono penetrati in territorio israeliano da Gaza . Gli abitanti della zona devono restare nelle ...Nel frattempo,armati provenienti da Gaza si sono infiltrati in territorio israeliano, in particolare nella città di Sderot , da dove hanno sparato indiscriminatamente a bordo ...

Miliziani palestinesi in territorio israeliano con i deltaplani TGLA7

Decine di razzi da Gaza verso Israele. La Difesa, esercito 'pronto ... AGI - Agenzia Italia

Ha affermato che i miliziani hanno avuto ordine di «non uccidere donne e bambini». Ha anche fatto appello a tutti i palestinesi di unirsi alla lotta armata. «Il nemico – ha detto – è più debole di ...L'attacco, rivendicato da Hamas, ha provocato almeno una vittima. L'esercito israeliano dichiara lo «stato di allerta di guerra».