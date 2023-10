Milano | riscaldamenti accesi per 15 giorni in meno Ridotto di un’ora il tempo giornaliero | tagliata di un grado la temperatura massima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Partirà il 22 ottobre, con settedi ritardo, e finirà l’8 aprile 2024, con una settimana di anticipo: la stagione deisarà dunquedi 15. La riduzione del periodo in cui sarà consentita l’accensione deiè arrivata con un’ordinanza firmata dal Comune nel tentativo di far fronte alla crisi climatica e all’elevato prezzo del gas, nonostante i valori siano ben al di sotto della scorsa stagione.dianche il massimoin cui sarà possibile tenere in funzione gli impianti: il limite sarà di 13 ore – anziché 14 – comprese tra le 5 e le 23. E ancora,di 1 °C la...