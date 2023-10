(Di sabato 7 ottobre 2023) Continua ala2023. Diversi gli eventi in calendario in città, anche domani. Tra i 'top events' in programma la seconda edizione di 'a Voce' che si terrà alle 10 in ...

Ad una settimana dall’inizio del Campionato, la Serie A di Basket scende nuovamente in campo nell’imminente weekend per la seconda giornata della ...

Il video con gli Highlights di Fenerbahce-Olimpia Milano 85-82 , sfida valida per la prima giornata di Eurolega 2023 /24. Partita molto combattuta in ...

Non bastano il cuore e la grinta all’ Olimpia Milano per evitare la sconfitta nella Prima giornata Basket Eurolega 2023 /24. all’ Ulker Sports and ...

Milano , 7 ott. (Adnkronos) - Continua a Milano la Digital Week 2023. Diversi gli eventi in calendario in città, anche domani. Tra i 'top events' in ...

Tra i 'top events' in programma la seconda edizione di ' Milano a Voce' Continua a Milano la Digital Week 2023. Diversi gli eventi in calendario in ...

(Adnkronos) – Continua a Milano la Digital Week 2023. Diversi gli eventi in calendario in città, anche domani. Tra i 'top events' in programma la ...

Inter - Bologna: diretta tv e streaming Inter - Bologna , gara valida per la 8ªdel campionato di Serie A e in programma alle ore 15 allo stadio Meazza di, sarà visibile in diretta ...L'opera è geolocalizzata di fronte al Museo della Triennale die vi permetterà di trovarvi al centro di sette sfere, ognuna delle quali emette un suono, ovvero le voci del nostro drammatico ...

Milano, la giornata di domenica alla Digital Week Adnkronos

Milano Digital Week, tutti gli eventi della terza giornata Sky Tg24

79' - Tiplo cambio per Chivu: dentro Vedovati, Spinaccè e Motta. 78' - Langella sposta la palla all'ultimo, Akinsanmiro lo travolge: arriva il ...Esordio in casa in campionato per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella seconda giornata del campionato di Serie A, i Campioni d'Italia della EA7 Emporio ...