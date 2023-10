Milano | inaugurato al quartiere Ortica grande murale dei diritti con volti di 200 personalità

...di ieri in trentacinque città italiane (tra cui, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) in cui le truppe dell' ecotalebanesimo nostrano hanno officiato per l'ennesima volta il rito...Il Congresso verrànon a caso il 12 ottobre, cui vogliamo dare un preciso e deciso ... Che il World Congress sia aè anche perché 'secondo Naomi Klein, proprio nel capoluogo lombardo c'...

Con mollica o senza: come può un'inaugurazione bloccare Milano Scatti di Gusto

La maxi ressa per "Donato con mollica o senza": evento sospeso (Video) MilanoToday.it

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Con un brindisi al CityLife Shopping District, al quale hanno partecipato circa quattromila persone, ha preso il via la sesta edizione della 'Milano Wine Week' 2023, la ke ...Milano, 7 ott. (askanews) – Si è tenuto nel pomeriggio del 7 ottobre al CityLife Shopping District di Milano, il brindisi che inaugurato la “Milano Wine Week 2023”. Circa quattromila i cittadini accor ...