Milano | il disastro di Linate nel racconto della figlia di una vittima | 22 anni dopo Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023), 7 ott. () - (di Marco Di Vincenzo) - Diciotto secondi. Solo diciotto secondi. È il tempo in cui si è consumata la tragedia più grave che la storia dell'aviazione civile italiana ricordi. Quella dell'8 ottobre del 2001 è una fredda mattina d'autunno. All'aeroporto dic'è una nebbia densa, fittissima. Sono le 8.10. Un aereo di lineaScandinavian Airlines, un McDonnell Douglas MD-87, è pronto per il decollo. La sua destinazione è la Danimarca, scalo di Copenaghen. A bordo, ci sono 110 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla pista, però, improvvisamente appare un piccolo aeromobile privato. È un Cessna Citation CJ2 diretto a Parigi: quattro gli occupanti. Fa un'incursione sbagliata su quel lembo d'asfalto che viene utilizzato per il decollo principale ...