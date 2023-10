Milano-Cortina 2026 | Malagò | “Pista da bob? Possibile sede fuori dall’Italia”

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il presidente del Coni e della Fondazione, Giovanniha ammesso che il Comitato organizzatore “potrebbe aver bisogno di identificare un’altra” per ospitare eventi di, slittino e skeleton dei Giochi olimpici invernali diin merito al nodo non ancora risolto per la realizzazione delladid’Ampezzo. Intervenuto questa mattina nel corso dell’ultima giornata dei lavori dell’assemblea generale del Comitato Olimpico Europeo che si sta svolgendo a Istanbul, il numero 1 dello sport italiano ha spiegato: “Ci aspettiamo che l’esito venga annunciato a breve da una Simico, l’Agenzia governativa per le infrastrutture ...