Milan | Pioli | «Siamo abituati a questo calendario»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le parole di Stefano, tecnico del, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri con il Genoa Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Genoa-. Di seguito le sue parole. IL VIAGGIO – «, soprattutto a livello mentale. Ci aspetta un avversario aggressivo, che ha già vinto con Lazio e Roma». LA CLASSIFICA – «Tutte la partite pesano, perché il campionato è complicato e impegnativo. Alla fine della classifica non ci sarà molto distacco per le prime quattro». CINQUE CAMBI – «La soluzione migliore per impattare la partita. Luka è un giocatore forte che bisogno di giocare e ho i cambi per ribaltarla».