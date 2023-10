Milan | Pioli | «Fa piacere essere tornati in vetta»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le parole di Stefano, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri al Marassi contro il Genoa Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delcontro il Genoa. Di seguito le sue parole. GIROUD – «È stata una sorpresa, voleva andare Pulisic in porta ma ho detto ‘Sei troppo piccolo’. Sono successe cose strane nella partita, ma l’abbiamo condotta bene. È vittoria di carattere, di forza. Sono soddisfatto dei giocatori, abbiamo giocato 5 partite su 8 in trasferta e siamo in questa posizione. Su alcune cose stiamo andando bene su altre dobbiamo migliorare» RIMESSE LE COSE IN ORDINE DOPO IL DERBY – «Possiamo anche parlarne, è andata male ciò che pensavamo potesse andare bene. Siamo stati fortunati a tornare a giocare, col Newcastle, ci siamo concentrati sul migliorare ...