Milan | Ibrahimovic a pranzo con Furlani | le ultime sul possibile ritorno

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Negli ultimi giorni, e settimane,si è visto spesso con: l’ipotesi di unalè concreto ma ancora non così vicino all’accordo Negli ultimi giorni, e settimane,si è visto spesso con: l’ipotesi di unalè concreto ma ancora non così vicino all’accordo. Ieri lo svedese, come ha riportato La Gazzetta dello Sport, ha pranzato conin un hotelese: una nuova occasione per vedersi e discutere di unche al momento è e resta soltanto un’ipotesi. La proposta delc’è, ma Ibra non ha fretta e continua a riflettere.