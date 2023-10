Milan | Giroud alla Maignan | “Un’emozione speciale | vale come un gol!”

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’attaccante ha preso il posto tra i pali nel finale dopo l’espulsione del portiere francese: “Ho avuto coraggio e fatto una parata importante. Ero il più alto in campo, quindi ho preso i guanti” È successo di tutto nel finale. Il gol di Pulisic all’87’ dopo un check lunghissimo (presunto fallo di mano) che farà discutere anche dopo il triplice fischio. L’espulsione diche va in porta, che viene salvato prima dtraversa sulla punizione di Gudmundsson e poi escese fosse un portiere di professione, stoppando l’ultimo assalto del Genoa. Ilvince a Marassi e ora è da sola in testaclassifica visto lo stop del pomeriggio dell’Inter, rimontata a San Siro dal Bologna. Olivierha preso il posto didopo ...

