Migranti | Schifani | ' giudice non si deve dimettere ma non ha ottemperato a principio terzietà' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - Ladi Catania Iolanda Apostolico si, come dice il ministro Matteo Salvini? "Dimettersi no, ma siccome ho imparato - da avvocato prima che da politico - che il magistratonon solo essere terzo ma apparire terzo, credo che ilnon abbiaa uno dei principi a cuiattenersi per il suo ruolo". A dirlo a Brucoli (Siracusa), a margine della convention di Fdi, è Renato, parlando della magistrata che avrebbe partecipato a una manifestazione nel 2018 al porto di Catania. "Per me é più preoccupante questo aspetto che non l'esistenza del video o se c'è un dossier o meno. Tra l'altro era una manifestazione pubblica, non c'era nulla di segreto da nascondere", conclude.