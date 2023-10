Migranti | Lega | ' sconcertante nuovo video Apostolico | intervengano organi competenti'

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Non ci sono più scusanti o giustificazioni che tengano. Ora che Lapresse ha pubblicato un proprioche riprende Iolandain atteggiamenti sconcertanti alla manifestazione pro-del 2018 a Catania, la posizione della giudice appare inequivocabilmente compromessa, né sembrano esserci vie d'uscita per la sinistra per cercare di spostare l'attenzione altrove. L'auspicio è chericonosca di aver violato le più elementari regole di comportamento richieste a un giudice e che il ‘caso' sia giudicato in tempi brevi nelle sedisenza scorciatoie, né infingimenti.non solo ha sfidato i principi deontologici propri della sua professione, ma ha addirittura peggiorato la situazione cercando di minimizzare le proprie ...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - “Magistratura e militanza non possono andare d'accordo. In nessun modo. Iolanda Apostolico ha dimostrato con il suo ...

... Matteo Salvini per idella nave Diciotti. E stavolta non c'è spazio di manovra per tante ... il nuovo video: in prima linea contro la polizia - GUARDA Immagini che hanno fatto sbottare la...Così una nota della, nota che è stata prontamente ripostata sui canali social di Matteo Salvini.

La Lega chiede le dimissioni della giudice dopo il video. Meloni: “Non è dossieraggio” Sky Tg24

Migranti: Lega, ‘ora dimissioni giudice Apostolico’ La Sicilia

Qualcosa che non può essere giustificato in nessun modo: auspichiamo un intervento compatto delle istituzioni. E da Apostolico un passo indietro”. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli.Roma, 7 ott. (Adnkronos) - “L’esclusivo video di Lapresse è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un g ...