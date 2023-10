Migranti | criminali ne gestiscono il traffico con annunci web | ma l' Ue pensa a combattere le fake news con incompetenti fact-checker

“Pensare di riempire in continuazione i centri di accoglienza pensando “più ce ne stanno e meglio è” non ha senso. L’accoglienza che noi abbiamo in ...

Insomma, la scelta di mandare quei, quelli e non altri, a Gradisca d'Isonzo o a Palazzo ... meno di tremila, selezionate e candidate a loro insaputa ai cpr, sulla base di fascicoli......ed è per questo che siamo determinati a fare tutto il necessario per fermare le bandee a ... cioè della giudice di Catania che non ha convalidato il trattenimento di 4a Pazzallo ed ...

Migranti: Meloni, 'con Sunak tutto necessario per fermare bande criminali' La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti, Meloni fa asse con Sunak: insieme contro i trafficanti - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Il passato è alle spalle, ma il futuro non c'è. Il detenuto, che chiameremo Ibrahim, lascia il carcere dopo aver scontato una condanna di quelle pesanti, per omicidio ...Di fronte ai flussi migratori appare oramai evidente che l’Europa nella sua interezza ha smarrito la solida tradizione razionalista, ha spento il lume della ragione e si è smarrita nel buio della paur ...