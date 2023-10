Migranti | Borghi | ' su Apostolico urge presa di posizione da istituzioni tutte'

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - “Quelli che dopo la diffusione del video in cui compariva il giudiceparlavano a sproposito di dossieraggio e, addirittura, di una santa donna che era lì per frapporsi fra la polizia e i manifestanti, dovranno ricredersi. Altro che archivi segreti, senza troppe sorprese, dato che si trattava di un luogo pubblico, arriva un altro video con l'ennesima prova che il giudice di Catania era in piazza a una manifestazione contro la polizia. Un grave esempio di faziosità, su cuiunadida parte dile. Il sistema giudiziario non può reggere all'urto di queste evidenti commistioni tra politica e magistratura”. Così in una nota il senatore della Lega, ClaudioAquilini.

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “Ancora un naufragio a Lampedusa, ancora vite spezzate in mare. Una preghiera per le vittime, un grido d'allarme al ...

... che si occupa proprio di accoglienza ai. Tra l'altro siamo alla vigilia di un evento ... sostiene che i giovani immigrati possono essere una risorsa per salvare i nostriche stanno ...Pnrr, chiuso il bando per piccole e medie imprese neistorici Sono 4.381 quelle che hanno ... Idea Ue, un Pnrr per iMeloni vede Macron. Nagorno - Karabakh, esodo armeno Auto green: ...

Ultimo'ora: Migranti: Borghi, 'su Apostolico urge presa di posizione ... La Svolta

Migranti, Enrico Borghi-IV: "Propongo un accordo Europa-Africa per ... La7

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Magistratura e militanza non possono andare d’accordo. In nessun modo. Iolanda Apostolico ha dimostrato con il suo comportamento di non poter garantire la necessaria ...Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Quelli che dopo la diffusione del video in cui compariva il giudice Apostolico parlavano a sproposito di dossieraggio e, addirittura, di una santa donna che era lì per frap ...