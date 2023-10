Migliaia di razzi su Israele | Hamas rivendica | Tel Aviv risponde con attacco aereo su Gaza | Netanyahu | Non è un' operazione | è proprio una

(Di sabato 7 ottobre 2023) 07 ott 11:42 Oltre 20 israeliani uccisi e 300 feriti negli attacchi diOltre 20 i morti in: questo il bilancio provvisorio degli attacchi condotti da, secondo il Magen David Adom, ...

Nelle prime ore della mattina sono state lanciate migliaia di razzi dalle posizioni palestinesi sulla striscia di Gaza. Hamas: "Preso il controllo dei territori a sud". Israele risponde con l'operazio ...Israele è sotto attacco di Hamas, l'ala miliatre di Gaza. Dall’alba di oggi dalla Striscia si è riversata una pioggia di razzi verso il sud e il centro del Paese mentre dall’enclave palestinese penetr ...