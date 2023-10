Migliaia di razzi su Israele | Hamas rivendica | Tel Aviv risponde con attacco aereo su Gaza | Netanyahu | E' guerra | Mosca chiede il

07 ott 14:32 Mattarella: "Ferma condanna dell'attacco" Sergio Mattarella ribadisce in un messaggio al Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog 'la più ferma e convinta condanna' del 'proditorio ...Durissima risposta dello Stato ebraico dopo l'attacco condida parte di Hamas. Il premier Netanyahu: siamo in guerra Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato "lo stato di allerta di guerra" entro un raggio di 80 chilometri dalla ...

Israele, le immagini dell'attacco di Hamas: lanciati migliaia di razzi ... Euronews Italiano

Israele, migliaia razzi di Hamas, il sud sotto assedio. Netanyahu: «É ... Domani

Nel video si vedono anche una serie di esplosioni e un veicolo militare in fiamme. All'alba l'attacco su più fronti, lanciando migliaia di razzi su Israele mentre decine di combattenti si sono ...Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Grande angoscia per quel che accade in queste ore in Israele. Netta e ferma la nostra condanna per l'attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani, con migliaia ...