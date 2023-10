Migliaia di razzi da Gaza | attacco senza precedenti | invasa Israele

Dalla prima mattina la popolazione vede nutriti lanci diverso Israele, parte dei quali sono ... Ieri decine didi sostenitori della Jihad islamica si erano raccolti in piazza a Gaza per ...... in molti sono visibili gli intercettamenti deida parte del sistema di difesa Iron Dome. Nel ... Soltanto ieri decine didi sostenitori della Jihad islamica si erano riuniti in piazza a ...

Israele sotto attacco, migliaia di razzi da Gaza e commando di ... Domani

Pioggia di razzi contro Israele Hamas: 'giorno della rivoluzione' Agenzia ANSA

L’assedio è cominciato all’alba mentre i bambini stavano andando a scuola: «È cominciata l’operazione «alluvione al-Aqsa». Israele richiama riservisti per i ...Hamas affermato di aver lanciato contro Israele "5.000 razzi" nella fase di apertura della operazione che ha chiamato 'Alluvione al-Aqsà. "Abbiamo deciso di mettere fine ai crimini di Israele", si ...