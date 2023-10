Messaggi vocali | diffuse le regole su quando inviarli e ascoltarli

(Di sabato 7 ottobre 2023) È un’esperienza che abbiamo vissuto tutti, quella di condividere una chat con qualcuno che amava mandare compulsivamente: spesso, totalmente inutili o inopportuni. Nati come alternativa alla chiamata telefonica -pratica che ormai, diciamolo, non siamo più abituati ad utilizzare e colleghiamo istintivamente ad un’idea boomer della comunicazione– la situazione è subito degenerata dal momento in cui molte persone lo hanno trasformato nel loro palco personale, il mezzo assoluto per trasformarsi in campioni e campionesse del monologo anarchico. È così dunque che si finisce per vivere l’esperienza di cui si parlava all’inizio: aprire con dito tremante una chat e scoprire di avere uno vocale della durata di 5 minuti da ascoltare, nel quale alla fine il fulcro delo stesso era “tardo di ...

Li detestiamo, eppure li usiamo. Qualcuno prova a difendersi, ma nessuno ci riesce davvero. Siamo tutti e tutte in balia della loquacità altrui, costretti a sorbirci minuti e minuti di

