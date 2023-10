(Di sabato 7 ottobre 2023) In bilico tra l'asse franco - tedesco e gli alleati di Visegrad, tra l'europeismo di sistema e la frangia che, su alcuni temi, ha scelto da tempo una via ostinata e contraria rispetto a quella di ...

Granada per Giorgiasi trasforma in un nuovo palco per ribadire il "primo obiettivo" del governo sulla migrazione: "Combattere i trafficanti". E allo stesso tempo assolvere Polonia e Ungheria, ...Come valutano gli italiani l'operato di GiorgiaIl 43% lo approva, il 45% lo critica, con ... La classifica dei leaderstabilmente ai primi posti Tajani e Conte, entrambi con un indice di ...

Meloni vede Scholz: "Fermiamo gli sbarchi irregolari" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Meloni vede Zelensky, sostegno fino pace RaiNews

In bilico tra l'asse franco-tedesco e gli alleati di Visegrad, tra l'europeismo di sistema e la frangia che, su alcuni temi, ha scelto da tempo ...La destra attacca la giudice Apostolico, ma quella di Catania non è l’unica pronuncia che disapplica le nuove norme contro i richiedenti asilo ...