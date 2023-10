Meloni e Scholz arrivano al chiarimento sui migranti | “Grande soddisfazione”

In bilico tra l'asse franco-tedesco e gli alle ati di Visegrad, tra l'europeismo di sistema e la frangia che, su alcuni temi, ha scelto da tempo una ...

Tempo di lettura: < 1 minutoAttacco a sorpresa da Gaza su Israele, con nutriti lanci di razzi in parte intercettati dalle batterie di difesa ...

In bilico tra l'asse franco - tedesco e gli alleati di Visegrad, tra l'europeismo di sistema e la frangia che, su alcuni temi, ha scelto da tempo una ...

Si sta svolgendo in queste ore il secondo giorno del Vertice Ue di Granada che coinvolge i principali leader europei e che avrà diversi dossier sul ...

... i numeri vincenti 6 Ottobre Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione VinciCasa di venerdì 6 Ottobre 2023: i numeri di oggi 6 Ottobre Politica Migranti,...Granada per Giorgiasi trasforma in un nuovo palco per ribadire il "primo obiettivo" del governo sulla migrazione: "Combattere i trafficanti". E allo stesso tempo assolvere Polonia e Ungheria, ...

Disgelo tra Meloni e Scholz a Granada, strappo di Orban sui migranti AGI - Agenzia Italia

Incontro Meloni-Scholz a Granada: «Soddisfatti per l’intesa sui migranti». Ma sui fondi le posizioni sono... Corriere della Sera

Meloni ha incontrato il cancelliere Scholz in un faccia a faccia durato 40 minuti. Una ripartenza del dialogo dopo settimane molto difficili e continue accuse dell’Italia alla Germania, per i ...Giorgia Meloni, dopo aver mostrato a tutti i partner europei la sua solida alleanza con il premier britannico Rishi Sunak, riallaccia definitivamente i rapporti con Olaf Scholz, dopo i dissidi sulle ...