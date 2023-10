Un tempo che racconta la storia anche disenza frontiere , il 2013 è infatti l'anno in cui l'... Ma sono fondivisto il recente accordo tra il paese e l'Europa. Atto ancora a fermare ...Sarà inoltre possibile per iin Corso di formazione specifica in medicina generale assumere contemporaneamente incarichi temporanei odi medico di assistenza primaria a ciclo di ...

Medici da provvisori a titolari Nuovo codice, pazienti «a piedi» L'Eco di Bergamo

ASL a caccia di medici per le case circondariali di Massa Carrara LA NAZIONE

L'Asl di Massa Carrara lancia due bandi di selezione per medici per incarichi temporanei a breve termine. I bandi riguardano l'assistenza primaria e penitenziaria. Le domande devono essere presentate ...BUROCRAZIA. Nel passaggio il sistema assegna un altro numero di riferimento al dottore e si deve rifare la procedura di scelta. La Fimmg: «Si semplifichi».