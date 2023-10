Mbappé | le dure accuse | ' È un leader solo alle feste di Parigi'

(Di sabato 7 ottobre 2023)- È un periodo complicato per Kyliane il Psg , reduce dal pesante ko in Champions League contro il Newcastle di Tonali . L'attaccante francese, rimasto adopo una lunga ...

PARIGI - È un periodo complicato per Kyliane il Psg , reduce dal pesante ko in Champions League contro il Newcastle di Tonali . L'attaccante francese, rimasto a Parigi dopo una lunga telenovela nella sessione estiva di mercato, è ...Leparole contro Kylian, stella del PSG, dopo la netta sconfitta contro il Newcastle in Champions League Daniel Riolo, editorialista di RMC Sport, ha attaccato duramente Kyliandopo la ...

Con una brillante asistencia de Lionel Messi, PSG venció por 2 a 1 al Brest LA GACETA