(Di sabato 7 ottobre 2023) La prima gara che vede il successo di Oscar Piastri, la Sprint del Qatar, passa alla storia per quello che vince il secondo arrivato. Max Verstappen prende solo la medaglia d'argento, ma gli basta per ...

l'insaziabile,il fuoriclasse, ha dominato tutta la stagione, ha vinto una gara dopo l'altra, ha aggiunto il calcolo all'irruenza, non ha mai sbagliato niente e ha umiliato il compagno di ...Secondo posto perVerstappen (Red Bull), che stranamente stavolta non ha tenuto fede alla fama di "" evitando di battagliare con il pilota della McLaren per ottenere la vittoria. Il ...

Max il cannibale. Terzo mondiale e un grande futuro davanti sport.tiscali.it

F1, GP Qatar 2023. Tutti pronti a rendere omaggio a Max Verstappen. Sabato arriverà la certezza del titolo iridato OA Sport

La prima gara che vede il successo di Oscar Piastri, la Sprint del Qatar, passa alla storia per quello che vince il secondo arrivato. Max ...La notte di Losail celebra il campione del mondo 2023: Max Verstappen. Tutti gli occhi dei presenti in Qatar sono tutti su di lui ...