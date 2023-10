Massimo, veterano della Sir Susa Vim Perugia, parla della preparazione atletica in vista della stagione di Superlega maschile. Il giocatore pugliese è stato protagonista della prima tappa del progetto '...'In palestra stiamo facendo bene quello che si può fare in questo periodo', dice. 'Lavoriamo sul gioco di squadra, sul sideout, sulla fase break, sulle posizioni di difesa in base alle ...

Max Colaci a Perugia: "Stagione alle porte e l'adrenalina cresce" Quotidiano Sportivo

Max Colaci: “Non vediamo l’ora di iniziare la stagione” Lega Pallavolo Serie A

Per ’Colline da ri-scoprire’ stasera spettacolo del comico al parco comunale. Domani convegno sul formaggio con lo chef stellato Enrico Mazzaroni.Sabato 7 e domenica 8 ottobre tornano in campo le squadre del territorio iscritte ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria.