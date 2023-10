Matteo Arnaldi prosegue la scalata | supera Struff in tre set e avanza al 3° turno a Shanghai!

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Continua il meraviglioso anno di. Il tennista ligure ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai,ndo in tre set il tedesco Jan-Lennard, numero 27 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo due ore di gioco e dopo anche qualche interruzione per pioggia. Una vittoria importante quella del nativo di Sanremo che ha saputo gestire anche i momenti più complicati dell’incontro, mostrando come sempre un grande carattere e la volontà di non mollare mai un punto e restare sempre concentrato.ha chiuso con 8 ace contro i 6 di un avversario bravo al servizio come. Anche i vincenti sono di più per l’azzurro (26 contro 17) Nei primi cinque game si segue l’andamento dei servizi, poi arriva uno scroscio di pioggia ...