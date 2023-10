Matteo Arnaldi continua a salire nel ranking ATP | top40 ad un passo | le proiezioni a Shanghai

(Di sabato 7 ottobre 2023) Non finisce mai di stupire: il giocatore sanremese approda al terzo turno del Masters 1000 di, battendo Jan-Lennard Struff in tre set, recuperando in due occasioni un break di svantaggio nel set decisivo. L’ennesima dimostrazione di grande mentalità da parte dell’azzurro che adesso affronterà il vincente della sfida tra J.J. Wolf e Cameron Norrie. Con il successo odierno,sarebbe virtualmente numero 43 della classifica mondiale con ancora 37 punti in uscita legati alla semifinale nel Challenger di Alicante e la finale nel Challenger di Saint-Tropez dello scorso anno. Se dovesse passare anche il prossimo scoglio, il ligurebbe a 1045 punti, tra la 39a e la 41a posizione della classifica mondiale. In caso di arrivo ai quarti di finale, l’azzurro arriverebbe a 1135 ...

sigilla il secondo turno sul cemento cinese di Shanghai a spese di un distratto Jan - Lennard Struff . Due ore di gioco per un risultato finale di 6 - 3 3 - 6 6 - 4 scandito da lunghe ...

