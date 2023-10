Mattarella

Leggi su velvetmag

(Di sabato 7 ottobre 2023) Sergio è ufficialmente diventato il presidente della Repubblica rimasto in carica più a lungo nella storia italiana. Il Capo dello Stato, infatti, è al Quirinale da 3.167 giorni e ha così superato i 3.166 giorni di Giorgio Napolitano, anche lui eletto per due mandati consecutivi ma senza portare a termine il secondo. Nella storia – Sergio fu rieletto presidente della Repubblica per la seconda volta il 29 gennaio 2022, all’ottavo scrutinio, con 759 voti, diventando il secondo Capo dello Stato, dopo Giorgio Napolitano, a essere riconfermato per un secondo mandato (e anche il secondo più votato di sempre dopo Sandro Pertini). Napolitano era stato eletto presidente della Repubblica per la prima volta il 10 maggio 2006 e la seconda il 20 aprile 2013. Il 14 gennaio 2015 annunciò le sue dimissioni. Giornata trascorsa al lavoro – ha trascorso la sua “storica” giornata lavorando. Il Capo ...