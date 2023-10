Masters 1000 Shanghai | Arnaldi supera Struff in tre set e vola al terzo turno

(Di sabato 7 ottobre 2023) Matteobatte Jan-Lennardin tre set 6-3 3-6 6-4 al secondodeldi2023. Una buona prestazione per l’azzurro che ha fatto registrare otto ace, con il 63% di prime in campo e il 71% di punti vinti con questo fondamentale. Al servizio nel primo set Sonego concede le briciole e riesce anche a strappare la battuta al sesto game.va a servire per restare nel set, ma va sotto 0-40. Qui c’è la reazione del tedesco che riesce a cancellare le tre palle break e a prolungare il set fino al nono gioco. Stavolta peròchiude alla prima chance a disposizione. Nel secondo setsembra ritrovare certezze. Al quarto gamecede il servizio e all’ottavo game deve anche ...

Grande prestazione di Matteo Arnaldi che vola al 3° turno deldi Shanghai battendo in tre set il tedesco Struff, n. 21 del seeding. In campo Lorenzo Sonego contro il n. 10 del tabellone Frances Tiafoe. L'ncontro è in diretta su Sky Sport Uno e in ...Sinner questa settimana neldi Shanghai cercherà la qualificazione per le Finals di fine anno a Torino ; al Torneo dei Maestri sono già presenti Novak Djokovic , Carlos Alcaraz e Daniil ...

Grandiosa rimonta quella che ha visto protagonista il n. 60 del ranking maschile Zhizhen Zhang: il 26enne di casa, nativo proprio di Shanghai, è stato profeta in patria estromettendo la tds n. 28 ...Giornata di tennis intensa nel Masters 1000 di Shanghai: tanti match in programma per il secondo turno tra cui quelli di tre italiani, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, quest'ultimo al d ...