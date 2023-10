Masters 1000 Shanghai 2023 | Sinner esordio con il brivido | batte Giron e vola alle Atp Finals

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Jannikvince anche all’. Nel torneoche si disputa sul cemento cinese, il neo numero quattro del mondo supera l‘americano Marcoscon il punteggio finale di 7-6(7) 6-2 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Primo set molto complicato per l’azzurro nel quale ha dovuto annullare ben quattro set point, di cui tre consecutivi e uno anche grazie ad un nastro vincente. Un successo che proietta aritmeticamenteAtpdi Torino. Domani, al terzo turno, Jannik se la vedrà con l’argentino Sebastian Baez. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Si gioca indoor per via della pioggia. L’inizio di partita è complicato per, l’azzurro non riesce ...