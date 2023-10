Masters 1000 di Shangai | Arnaldi coquista gli ottavi di finale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 7 ottobre 2023)– Matteoha battuto Jan-Lennard Struff e si è qualificato per glidel torneodi Shanghai. Il 22enne italiano, numero 42 della classifica Atp, si è imposto per 6-3 3-6 6-4 sul tedesco, numero 27 del ranking mondiale. Nel prossimo turnoaffronterà il vincente tra lo statunitense Jeffrey John Wolf e il britannico Cameron Norrie. (Ansa)(foto@Sposito/FITP)