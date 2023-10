Massacrato l' immunologo Le Foche Sui social esultano i no-vax

(Di sabato 7 ottobre 2023) Panico in uno studio medico, dove uno specialista è stato brutalmenteda un paziente convinto di aver ricevuto una terapia sbagliata. La vittima è l'del Policlinico Umberto I, Francesco Le, volto noto della tv, soprattutto in tema Covid e vaccini, che si trova ora ricoverato in prognosi riservata dopo la brutale aggressione subita nel suo studio, al civico 45 di via Po . Il medico è stato raggiunto da un paziente, MMR, romano, di 35 anni, che gli ha provocato un trauma cranico facciale, frattura delle orbite e delle ossa del naso e lesione di un bulbo oculare. Un pestaggio che probabilmente avrebbe potuto avere un esito fatale se non fosse che il 35enne è stato fermato e arrestato grazie all'intervento di un poliziotto libero dal servizio. I fatti sono avvenuti due giorni fa intorno alle 18, quando ...

Un 36enne, ha aggredito l'immunologo Francesco Le Foche, 65 anni, il medico che lo aveva in cura. L'aggressione è avvenuta nello studio del medico, dove l'aggressore si era recato per un consulto. Dop ...