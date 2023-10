Martin Scorsese su Re per una notte e la reazione negativa al film

(Di sabato 7 ottobre 2023) Re per unaha commentato laalal momento dell’uscita nel 1983. La figlia Francescaha usato questo esempio per insegnare al regista lo slang moderno in un video su TikTok, nello specifico il termine “slept on”, “ignorato”. Riscattato dalla critica come uno dei miglioridel decennio, in realtà, fu il flop dell’anno e venne definito esattamente così su Entertainment Tonight, ha ricordato il regista delcon Robert De Niro. @francescaHe lowkey slayed. #fyp ##dadsoftiktok #dadguesses ? original sound – Francesca “La gente lo ha odiato quando è uscito“, ha detto. “No, è ...

- Pubblicità - Paramount Pictures ha svelato un'altra clip di Killers of the Flower Moon , tratta dall'ultimo film drammatico epico di, con i vincitori dell'Oscar Leonardo DiCaprio e Robert De Niro . Il video mostra William Hale (De Niro) che litiga con suo nipote Ernest (DiCaprio) dopo che uno dei loro uomini ha ...Si spera " lo sperano moltissimo gli esercenti " in Killers of the Flower Moon, la "nascita di una nazione" byda rubricare sotto il genere Grande Evento: come i colossi estivi (...

Martin Scorsese fa capolavori anche su TikTok: il video con la figlia è virale sui social Everyeye Cinema

Martin Scorsese "boomer" su TikTok: virale il filmato del regista alle prese con il linguaggio della Gen Z [VIDEO] Best Movie

Paramount Pictures ha svelato un'altra clip di Killers of the Flower Moon, tratta dall'ultimo film drammatico epico di Martin Scorsese ...ROMA - Il grande ritorno del regista premio Oscar Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio e Robert DeNiro, e con Lily Gladstone, Jesse Plemons e Brendan ...