(Di sabato 7 ottobre 2023) Due gare e due rimonte subite per ildi Gattuso, che sembra avere problemi di tenuta atletica e manca della cattiveria necessaria per portare a casa il risultato al momento. Dopo la sconfitta nel derby contro il Monaco, la cosa si è ripetuta contro il Brighton in Europa League, per fortuna fermandosi ad un 2 a 2 InfoBetting: Scommesse Sportive e

... per l'ex campione del mondo solo un altro punto, contro Lee senza andare in gol, e tre ... Debutto amaro per Gattuso con il. Se Atene piange, Sparta non ride. Gattuso lo scorso 27 ......castigato prima il PSG quindi il Monaco mentre il Brest ha fallito l'unico test con il...30 Parnu JK Vaprus - Flora 16:00 Levadia - Narva 18:00 FRANCIA LIGUE 1 Reims - Lione 13:00 Le- ...

Marsiglia-Le Havre (domenica 08 ottobre 2023 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Ligue1: Monaco-Reims, rischia il Psg a Rennes Agenzia ANSA

Tempi cupi per Luis Enrique, col suo Psg in ritardo in Ligue1 e travolto dal Newcastle in Champions, anche per uno schieramento scriteriatamente super offensivo.Giallorossi che sembrano rinati, dopo un avvio da incubo. Gli uomini di Franck Haise devono rimontare in classifica, dove al momento hanno 7 punti e cercano la terza vittoria di fila in campionato, la ...