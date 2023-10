Marelli | «Gol Milan? Pulisic probabilmente tocca di braccio»

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)non ammette l’errore arbitrale che ha permesso aldi battere il Genoa, ma è quasi certo cheabbia controllato anche di. Quel ‘quasi’ è però il motivo che, a suo dire, ha portato il VAR a non intervenire. ERRORE AL 99% – Nel post partita DAZN di Genoa-, l’ex arbitro Lucacommenta l’episodio decisivo: «Il gol di Christianè uno dei misteri buffi nel calcio. L’abbiamo rivisto anche noi durante la partita, abbiamo visto tutte le inquadrature a disposizione e non c’è una singola inquadratura dalla quale emerga con certezza che c’è stato un tocco di. Possiamo intuirlo, questo lo concedo, ma per intervenire il VAR deve avere la certezza. Da un’immagine si vede che...