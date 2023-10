Maratona di Chicago 2023 | Kelvin Kiptum all’attacco del record del mondo di Kipchoge

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Appuntamento a domani per il via della 45ma edizione delladi, quinta e penultima Major della stagione(in attesa di New York il 5 novembre). Si preannuncia una gara estremamente interessante soprattutto al maschile, perché è a forte rischio il primato mondiale stabilito dal fuoriclasse keniano Eliuda Berlino il 25 settembre 2022 in 2h01:09. Tra i circa 45 mila podisti iscritti all’evento, spicca infatti la presenza del 23enne. Il fenomenale classe 1999, che ha debuttato nellalo scorso dicembre a Valencia con un sensazionale 2h01:53, si è poi avvicinato a soli 16 secondi daldeldel suo connazionale correndo in 2h01:25 lo scorso aprile a ...