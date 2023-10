Mara Venier | il dolore della conduttrice sui social | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di sabato 7 ottobre 2023) Personaggi tv. . In queste ore non si fa altro che parlare dell’aggressione nei confronti di un noto virologo italiano. Stiamo parlando di Francesco Le Foche, l’immunologo aggredito da un paziente nel suo studio medico a Roma. Il professore è ancora in condizioni critiche, ma non rischia la vita. Durante la pandemia Covid e il lockdown è stato più volte ospiete dia Domenica In su Rai 1. Laha voluto esprimere la sua vicinanza a Le Foche attraverso iLeggi anche:vittima di una truffa: l’amaro sfogosu Instagram Leggi anche:, lo scatto del marito in sedia a rotelle fa preoccupare i fan: cosa sta succedendo Leggi anche: “Domenica In”, ...