Manila Nazzaro sulla fine della storia con Lorenzo Amoruso | “Violenza fisica non c’è stata | ma…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 7 ottobre 2023)e Stefano Oradei, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, hanno raccontato com’è nata la lorod’amore. “Ci conoscevamo di vista, io ero grande fan del suo programma – ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – ma non conoscevo la sua gentilezza, la sua dolcezza“.ha poi aggiunto: Quando poi ci siamo rincontrati casualmente in una convention, mi ha colpito la sua galanteria. Infatti mi prendono in giro i fidanzati delle amiche che dicono “ci stai rovinando la piazza”, perché lui è uno che apre lo sportello, versa l’acqua…Tutta una serie di gesti, quasi persi, è un uomo d’altri tempi. “E’ stato amore a prima vista, l’amore che ti cambia la vita e cambia un po’ tutto. Mi sono innamorato follemente“, ha continuato Stefano. Il ballerino ha quindi sottolineato: “Mani mi ha fatto ...