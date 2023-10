Manifestazione oggi Roma | percorso e orario cortei | strade chiuse e bus deviati

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – Doppia7 ottobre a'in difesa della Costituzione, il lavoro e contro la precarietà'. L'iniziativa è organizzata da una rete di associazioni assieme alla Cgil. Due, tra le 13 e le 19, 'punteranno' piazza di Porta San Giovanni partendo da piazza della Repubblica e da piazzale dei Partigiani (zona Ostiense-Piramide). Annunciata la partecipazione di 50mila persone. Il primo corteo, partendo da piazza della Repubblica giungerà a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto. Il secondo corteo, partendo da piazzale dei Partigiani giungerà sempre a piazza di Porta San Giovanni ...