Manifestazione Costituzione | Landini | Basta salvatori della Patria | serve contributo di tutti

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2023 “Quando le cose sono difficili e complicate bisogna fare i conti con la complessità. Per venti anni abbiamo visto a turno dei. Quando le cose sono difficile c'è bisogno deldi” lo ha detto il segretarioCgil Mauriziointervenendo dal palco“La via maestra. Per la”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

di Yvan Rettore. Non parteciperò il 7 di ottobre p.v. alla manifestazione “La Via Maestra” per una semplice questione di...

...diritti al popolo palestinese e sicurezza per lo Stato di Israele" così il deputato Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra a margine della"La via maestra. Per la" ......per la pace perseguendo il principio 'due popoli e due Stati'" così il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra a margine della"La via maestra. Per la" ...

“Quando le cose sono difficili e complicate bisogna fare i conti con la complessità. Per venti anni abbiamo visto a turno dei salvatori della Patria. Quando le cose sono difficile c’è bisogno del cont ...(LaPresse) Gianfranco Pagliarulo, Presidente dell'Anpi, alla manifestazione della Cgil a Roma. “Il richiamo è la Costituzione in tutti i ...