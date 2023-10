Manifestazione Cgil | Ricci e Decaro in esclusiva | “No all’autonomia differenziata Ecco perché” VIDEO

(Di sabato 7 ottobre 2023) Matteoe Antonio, rispettivamente sindaco di Pesaro e di Bari, inai nostri microfoni a margine delladellaa Roma. In Piazza San Giovanni abbiamo avuto modo di intervistare due esponenti importanti della politica italiana per quanto riguarda il fronte delle opposizioni. Da una parte il sindaco di Pesaro Matteo, che è anche presidente dei primi cittadini del Pd, e dall’altra colui che è capi dell’Anci oltre che sindaco di Bari, Antonio. Matteoe Antonioinai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaSindaco, è unadella, ma il Pd ha deciso di esserci. Si tratta di un ...

Segui con noi la manifestazione della Cgil a Roma contro il governo. Attesi in piazza San Giovanni anche Pd, Schlein e una delegazione del MoVimento ...

Al via la Manifestazione nazionale a Roma organizzata dalla Cgil e da più di cento associazioni, laiche e cattoliche, sotto lo slogan "La via ...

Segui con noi la manifestazione della Cgil a Roma contro il governo. Attesi in piazza San Giovanni anche Pd, Schlein e una delegazione del MoVimento ...

Iniziata la manifestazione nazionale a Roma organizzata dalla Cgil e da più di cento associazioni , laiche e cattoliche, sotto lo slogan "La via ...

Iniziata la Manifestazione nazionale a Roma organizzata dalla Cgil e da più di cento associazioni, laiche e cattoliche, sotto lo slogan "La via ...

"Oggi c'e' una straordinaria partecipazione: l'Italia che lotta per i salari , sanita' pubblica e politiche industriali che mancano. Il PD c'e' e ...

Così Pagliarulo dell'Anpi alladella. Fonte video: CollettivaLeggi Anche Pd, Schlein: 'L'11 novembre in piazza per offrire un'alternativa alla destra' - Conte apree 'supereroi' del lavoro A Roma hanno sfilato i 'supereroi' del lavoro, con il mantello ...

Chiediamo al Governo di evitare tagli” così il deputato Roberto Speranza del Pd a margine della manifestazione “La via maestra. Per la Costituzione” indetta dalla Cgil. (Alexander Jakhnagiev) ...Breve faccia a faccia fra e il leader della Cgil Maurizio Landini e la segretaria Pd Elly Schlein in piazza San Giovanni a Roma, durante la manifestazione della Cgil. Landini e Schlein si sono ...