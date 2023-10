Manfredi | “Lavoriamo alla riqualificazione del Maschio Angioino”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Napoli lavora a un progetto didel. Lo ha reso noto il sindaco di Napoli, Gaetano, in occasione della presentazione dell’instzione ‘Lacrime di coccodrillo’. “Al momento stiamo lavorando sulla rimessa in sicurezza e per fare in modo che il castello sia tutto visitabile – ha spiegato– alcuni lavori partiranno subito mentre per altri sarà necessario reperire una quota importante di risorse e dunque mi auguro possano partire nel 2024?. L’obiettivo dell’amministrazione è riuscire a rendere fruibili “i tanti spazi oggi interclusi” e sono anche necessari interventi sugli impianti. Per quanto riguarda il modello di gestione del, ...