Manchester United | McTominay salva Ten Hag con due gol nel recupero nonostate la papera di Onana

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ilpareggia al 93esimo e vince al 95esimo all’Old Trafford contro il Brentford e a questo punto Ten Hagla panchina. Al 91esimo era di fatto dead man walking. Arlo è l’ultima sostituzione, al minuto 87:al posto di Amrabat. Lo scozzese entra e segna due gol. La stagione dei Red Devils resta fin qui negativa ma almeno Ten Hag dovrebbe averto il posto. Protagonista, in negativo, era stata ancora una volta. L’ex portiere dell’Inter ha combinato un’altra frittata al 26?. Batti e ribatti in area di rigore dei Red Devils, palla che finisce a Jensens che con il piatto ciabatta verso il portiere del Camerun. Le immagini del video parlando da sole. Finiti gli aggettivi per. 55.000.000,00 di euro per ...