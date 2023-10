Manchester United-Brentford sabato 07 ottobre 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 7 ottobre 2023) La posizione di Erik ten Hag come allenatore delè ben salda anche per il prossimo futuro e non è una questione in discussione da parte della dirigenza del club, questo è quello che si apprende dalla stampa inglese. La sconfitta interna contro il Galatasaray quattro giorni dopo quella contro il Crystal Palace in campionato InfoBetting: Scommesse Sportive e