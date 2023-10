“Mal di plastica” | il libro nato da un’inchiesta di PresaDiretta

Leggi su lopinionista

(Di sabato 7 ottobre 2023) ROMA – Esce “Mal di. Verità e bugie sul materiale che ha sommerso il mondo ed è entrato nel nostro sangue”. Ilnasce daandata in onda a marzo su Rai3 del programmaconnection” che ha vinto il premio Ifad- Copeam al Prix Italia 2023 a Bari battendo il sudcoreano “The Water is coming” (Mbc) e lo svizzero “Heart of reef” (SRG SSR). La docu-inchiesta è stata realizzata da Teresa Paoli e Paola Vecchia con il filmaker Fabio Colazzo e la montatrice Daniela Mancinelli e assieme al resto dei reportage sull’argomento del team diretto da Riccardo Iacona, Daniela Cipolloni ed Eleonora Tundo, è diventata un: “Mal di” (Edizioni Dedalo). “Mal di” è un viaggio-inchiesta tra gli aspetti più ...