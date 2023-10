(Di sabato 7 ottobre 2023) "E' drammatico" quello che sta succedendo in Israele "in unasecondo meda troppo tempo e che dovrebbe trovare una pace definitiva e invece non è così. Tante morti innocenti che si ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - “I XX Giochi del Mediterraneo rappresentano una priorità per il Governo, e l'uscita del nostro Dipartimento per lo Sport ...

Così il ministro per lo Sport dopo l'uscita dal Comitato organizzatore ROMA - "I XX Giochi del Mediterraneo rappresentano una priorità per il ...

"E' drammatico" quello che sta succedendo in Israele "in unasecondo me martoriata da troppo tempo e che dovrebbe trovare una pace definitiva e invece non ... Andrea, commenta a Brucoli - ...... giovedì 26 ottobre, al panel sui bisogni sociali delle Comunità interverranno il ministro della Salute Andrea Schillaci e i ministri per lo Sport e i giovani, Andreaper le Disabilità, ...

M.O., Abodi: terra martoriata, diplomazie facciano sforzo ulteriore - Il ... Il Sole 24 ORE

Abodi: "Il piano per una sostenibilità green: Olimpico abbassato di 10 metri" Tuttosport

"Dobbiamo anche imparare - ha aggiunto - che a volte si creano delle situazioni destabilizzanti in un luogo, che producono effetti in un altro luogo. Quindi, la geopolitica non è solo quella che si ...Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - "E' drammatico" quello che sta succedendo in Israele "in una terra secondo me martoriata da troppo tempo e che dovrebbe trovare una pace definitiva e invece no ...